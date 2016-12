Coppa d'Africa, il Camerun: i figli di Eto'o a caccia del quinto successo

Erede della Costa d'Avorio, cercasi: la caccia alla nuova regina del Continente Nero è aperta, con il Camerun – una delle concorrenti storiche concorrenti della Coppa d'Africa – pronta a stupire ancora una volta. La 31esima edizione del più importante torneo africano per Nazioni, che vedrà i Leoni indomabili orfani della stella Eto'o, presente un Camerun che annovera quattro trionfi nella competizione continentale, anche se la selezione attualmente allenata da Hugo Broos proviene da una striscia tutt'altro che positiva.

LA STELLA - Nonostante si senta la mancanza di veri e propri fuoriclasse come lo era una volta Eto'o, il Camerun può comunque contare su una rosa di alto livello, con parecchi giocatori che giocano in squadre di grandi campionati europei. Come Matip, difensore del Liverpool, o Choupo-Moting, attaccante dello Schalke 04. Il bomber della squadra, però, è senza dubbio Vincent Aboubakar, grande punta di peso del Porto che con la propria Nazionale ha segnato 14 goal in 37 partite.

IL TALENTO - Attenzione al giovane N'Jie (23 anni), che sta facendo molto bene in Francia con il Marsiglia e potrebbe essere una sorpresa del torneo. Classe '93, ha toccato per adesso il proprio apice nella stagione 2014-2015 con il Lione, che gli ha permesso di farsi notare anche oltre i confini francesi. Dotato di accelerazione e tecnica di base sopra la media, può essere anche impiegato sia come terminale offensivo che come ala.