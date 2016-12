Coppa d'Africa, il Gabon: Aubameyang la stella, Lemina il talento

© foto di Imago/Image Sport

È il Paese ospitante. È anche inserito in un gruppo semplice, perché il Camerun non è più ai livelli di qualche anno fa, mentre Guinea-Bissau e Burkina Faso non fanno troppa paura. Il Gabon favorito della Coppa d'Africa 2017? Difficile dirlo, perché si parla di una Nazionale che ha come miglior piazzamento i quarti di finale del 1996 e del 2012. Però la squadra di Jorge Costa può togliersi diverse soddisfazioni.

La stella - Pierre-Emerick Aubameyang. Non ci sono grandi alternative: il Batman del Borussia Dortmund è per distacco il miglior giocatore delle Pantere. Forse anche dell'intera competizione. L'ex Milan è il principale finalizzatore della squadra, nel 2015/2016 assieme al talentuoso Evouna. E ne è anche il capitano.

Il talento - Guardiamo in Italia. In casa Juventus. E parliamo di Mario Lemina: in bianconero è considerato una buona promessa. In Nazionale, qualcosa in più. Non a caso, il centrocampista di Allegri veste la maglio numero 10. Cervello e muscoli della squadra, la Coppa d'Africa può essere la grande vetrina di lancio per il talentino della Vecchia Signora.