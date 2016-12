Coppa d'Africa, il Ghana: Asamoah la stella, Acheampong il talento

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un girone di ferro quello che attende il Ghana in questa Coppa d'Africa, che si giocherà in Gabon. Le Black Stars dovranno vedersela con Uganda e soprattutto Mali ed il temibile Egitto di Salah. La squadra allenata da Avraham Grant non è più la temibile formazione di qualche anno fa, quella che in rosa aveva giocatori del calibro di Essien, Muntari e Appiah, ma resta comunque una squadra interessante, con tanti giocatori che militano un squadre di primo livello.

LA STELLA - Senza dubbio, uno dei maggiori talenti di questa formazione è Kwadwo Asamoah, centrocampista della Juventus tormentato da un lungo infortunio che lo ha costretto a saltare quasi tutta la passata stagione. Adesso l'ex Udinese sta bene ed è pronto a trascinare i suoi compagni di squadra, una formazione che ha diversi giocatori di qualità come l'esterno del Leicester campione d'Inghilterra Jeffrey Schlupp o i fratelli Ayew.

IL TALENTO - L'Anderlecht, da sempre, è una fucina di talenti. Uno degli ultimi prodotti del florido settore giovanile del club belga è Frank Acheampong, attaccante classe '93 che fa della velocità il suo punto di forza. La Coppa d'Africa potrebbe essere un'importante vetrina per il ragazzo, che è già seguito con attenzione dal Liverpool di Klopp.