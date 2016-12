Coppa d'Africa, il Mali: Giresse chiama una squadra giovanissimi per stupire

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con un'età media fra le più basse dell'intera Coppa d'Africa, il Mali di mister Alain Giresse si candida ad essere una delle sorprese del torneo. Per capire l'investimento sui giovani, basta pensare che il giocatore più vecchio della rosa, Mustapha Yatabaré, è un classe '86. Certo, il girone con Egitto, Ghana e Uganda non è dei più semplici, ma l'entusiasmo e un talento di base comunque di buon livello consigliano di prestare attenzione a questa Nazionale.

LA STELLA: Scegliamo Adama Traore, centrocampista e all'occorrenza esterno del Monaco. Qualche infortunio ha frenato la sua esplosione in questa stagione, ma in Nazionale la sua leadership non è in discussione e probabilmente sarà lui il trascinatore di questo Mali.

IL TALENTO: Fra i tantissimi giovani interessanti del Mali c'è Cheick Keita, terzino mancino dell'Entella. Sulla carta non è il titolare del ct francese, che spesso gli preferisce Ousmane Coulibaly. Sul classe '96 da tempo si stanno muovendo le big italiane, segno che la qualità su cui lavorare c'è eccome. E proprio lui potrebbe essere la sorpresa nella sorpresa.