Coppa d'Africa, il Senegal: da Mané a Keita: l'obiettivo è arrivare fino in fondo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Senegal si appresta a disputare una Coppa d'Africa cercando di essere una delle protagoniste della competizione. L'obiettivo della Nazionale di Aliou Cissé è sicuramente quello di arrivare fino in fondo, potendo contare su giocatori di ottimo livello, come Manè, Keita Balde, Koulibaly o Sow, ma la concorrenza sarà agguerrita e per questo tutti dovranno cercare di dare il massimo per cercare di avere la meglio, inizialmente, su Algeria, Zimbabwe e Tunisia, inserite nel gruppo B insieme allo stesso Senegal.

LA STELLA - Dei giocatori sopra citati quello con maggiori qualità potrebbe essere Sadio Mané esterno d'attacco acquistato dal Liverpool per quasi 50 milioni di euro nel corso dell'ultima sessione di mercato estiva. Sarà lui la punta di diamante di una Nazionale che ha comunque anche tanti altri giovani talenti e che potranno sicuramente ritagliarsi spazi importanti sia nel presente che in futuro.

IL TALENTO - Nato nel 1995 ma conosciutissimo in Italia Keita Balde rappresenta il giovane di grande prospettiva in casa Senegal. Nella Lazio è riuscito a ritagliarsi molto spazio, soprattutto in questa stagione, e potrà essere una vera e propria arma per il commissario tecnico Cissé, che potrà utilizzarlo sia dal primo minuto che a gara in corso.