Coppa d'Africa, il Togo: Adebayor e il ct Le Roy i punti di forza

La Coppa d'Africa è ormai alle porte, da gennaio sarà vietato sbagliare. E per prepararsi a questo grande appuntamento la redazione di TuttoMercatoWeb presenta un focus sulle 16 squadre che dal prossimo 14 gennaio si sfideranno in Gabon, con quattro città scelte per la manifestazione: Libreville, Franceville, Oyem e Pott Gentil. La Nazionale scelta per questo spazio è il Togo, guidato da un vero e proprio veterano della competizione.

COMMISSARIO TECNICO: Claude Le Roy - Francese, classe '48 da Bois-Normand-près-Lyre, ha alle spalle una lunghissima carriera da tecnico, cominciata all'inizio degli anni '80 nell'Amiens. Nel corso delle stagioni si è poi specializzato nel calcio africano, diventandone uno dei massimi esponenti. Ha ricoperto il ruolo di commissario tecnico, tra le altre, di Camerun (secondo posto nella Coppa d'Africa nel 1986 e campione nel 1988), Senegal e Ghana, quest'ultima che portò al 14° posto del Ranking FIFA. Da sottolineare anche due ruoli 'dietro la scrivania': osservatore per il Milan nel 1996 e quello di direttore tecnico del Paris Saint-Germain nel 1997-1998.

PUNTO DI FORZA - Una squadra quadrata, che ovviamente punterà tantissimo sul proprio capitano, Adebayor, tornato in Nazionale dopo aver detto addio, ma ora desideroso di far bene in questo torneo e nelle prossime gare di qualificazione al Mondiale in Russia. Il 4-4-2 proposto dal tecnico francese è equilibrato, solido e concreto, anche se la qualità non è certamente elevata.

PUNTO DEBOLE - Ed è proprio questo quello che manca agli Sparvieri: la qualità, al netto di una fisicità comunque importante. Ma il ct Le Roy ha ampiamente dimostrato durante la propria, lunga carriera di saper valorizzare il capitale umano a propria disposizione. E c'è da scommettere che anche in questa rassegna riuscirà a creare un buon gruppo, capitanato ovviamente da un'unica stella. Sempre lei.

LA STELLA: Emmanuel Adebayor - Non ha ovviamente bisogno di presentazioni. Inizi nel Metz, arrivo nel calcio conta nel 2003 per vestire la maglia del Monaco. Tre stagioni e poi l'occasione Premier League, con l'Arsenal che all'epoca superò una grande concorrenza per portarlo a Londra. Tante presenze, tanti gol e molte soddisfazioni, prima del 'rumoroso' addio nel 2009 per vestire la maglia del nuovo e ricco Manchester City. Da dimenticare la parentesi con il Real Madrid nel 2011, andò meglio con il Tottenham dove rimase per quattro anni. L'ultima esperienza risale alla seconda parte della scorsa stagione, con la maglia del Crystal Palace. Attualmente è svincolato e in attesa di una nuova chiamata. Nel frattempo, la concentrazione sarà solo ed esclusivamente rivolta a questa Coppa d'Africa, l'ennesimo appuntamento con la maglia della Nazionale. Del suo Togo.

GIRONE C: Costa d'Avorio, Congo, Marocco, TOGO.

PROBABILE FORMAZIONE (4-4-2): Agassi; Bossou, Akakpo, Ouro-Akoriko, Djené; Kouloum, Dossevi, Atakora, Eninful; Adebayor, Laba. Allenatore: Claude Le Roy.