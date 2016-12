Coppa d'Africa, l'Uganda: dopo 39 anni di nuovo ai nastri di partenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo quasi 40 anni l'Uganda torna a fare capolino in Coppa D'Africa. Allora, correva l'anno 1978, la squadra di uno dei Paesi che sono stati più sconvolti dalle guerre, sia civili sia con i vicini di casa della Tanzania, del Congo e del Sudan, post coloniali che hanno portato alla ribalta alcuni dei più sanguinosi dittatori e ribelli dell'intero continente come Idi Amin Dada o Joseph Kony. Guerre e colpi di stato che di certo non hanno favorito, fra le altre cose, ovviamente lo sviluppo di un movimento calcistico importante nonostante sia la squadra più titolata della CECAFA Cup, il torneo delle squadre del centro-est Africa (Kenya, Uganda, Tanzania, Sudan, Etiopia, Eritrea, Zanzibar, Somalia, Ruanda, Burundi e Gibuti le partecipanti). Dal '78 a oggi infatti l'Uganda non si è mai qualificata alla massima competizione continentale dovendo in più di un'occasione (1980, 1982 e 1990) ritirarsi in fase di qualificazione. La sua presenza è quindi una quasi novità nonostante vanti, un secondo posto – alle spalle del Ghana – proprio 39 anni fa. Il più grande giocatore ugandese del resto è tal Tenywa Bonseu difensore con una solida esperienza in MLS, ma che mai ha sfiorato l'Europa, quell'Europa che solo nel 1992 ha visto un calciatore ugandese - Majid Musisi scomparso nel 2005 – calcare i propri terreni di gioco. A guidare la Nazionale in questa avventura il tecnico serbo Milutin Sredojević, vero e proprio girovago che in Africa ha allenato, fra club e nazionali, in Uganda, Etiopia, Ruanda, Sud Africa, Sudan e Tanzania.

LA STELLA: Geofrey Massa e Micheal Azira sono i due giocatori più rappresentativi della Nazionale africana anche se nessuno dei due ha mai calcato grandi palcoscenici internazionali. Il primo è un centravanti classe '86 che ha giocato nei campionato ugandese, egiziano, cipriota del nord e sudafricano e vanta 43 presenze e 33 reti con l'Uganda. Il secondo invece è un mediano classe '87 che si è costruito una solida carriera oltreoceano fino all'approdo in MLS nel 2014. Nonostante l'età non più verdissima vanta appena una presenza con la Nazionale, ma si candida a grande protagonista della competizione.

IL TALENTO: Anche qui sottolineiamo la presenza di due calciatori giovani che già militano in Europa e che potrebbero approfittare della rassegna continentale per mettersi ulteriormente in evidenza. I nomi sono quelli di Luwagga Kizito, ala destra classe '93 del Rio Ave, e Farouk Miya, trequartista classe '97 dello Standard Liegi. 20 presente e una rete per il primo, 16 presenze e cinque reti il secondo con la maglia dell'Uganda. Due talenti che uniscono tecnica e velocità con Kizito più portato alla giocata per gli altri e Miya bravo a vedere la porta e concludere. Per loro l'occasione è ghiotta visto il poco spazio trovato finora nei rispettivi club d'appartenenza.