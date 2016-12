Coppa d'Africa, la Guinea-Bissau: Ca la stella, Zé Turbo il talento

La caccia alla nuova regina del Continente Nero è aperta. Tante bandiere, famose e non, sono pronte a sfidarsi in Gabon dal prossimo 14 gennaio per la Coppa d'Africa 2017. Ad aprire le danze, insieme ai padroni di casa, sarà la sorprendente Guinea-Bissau. Autentica matricola della competizione (133° posto nella graduatoria FIFA), la Nazionale allenata da Baciro Candé è l'unica esordiente nell'edizione di quest'anno, ma è reduce da uno storico primo posto nel girone di qualificazione.

LA STELLA - Il capitano della Guinea-Bissau è Bocundji Ca. Centrocampista centrale, il classe '86 è considerato un vero e proprio simbolo in patria, nonostante al momento sia svincolato dopo l'esperienza nel Paris FC in Ligue 2 francese. Di baricentro basso e piccola stazza, Ca garantisce alla mediana dei Licaoni tanto dinamismo e tanta quantità.

IL TALENTO - Attaccante centrale classe 1996, Júnior José Correia è sicuramente la più grande promessa del calcio guineano. Attualmente in prestito al Tondela nella Primeira Liga portoghese, il giovane talento è di proprietà dell'Inter, che nel febbraio 2015 lo ha preso dallo Sporting Lisbona per aggregarlo alla sua Primavera. Mancino puro e slanciato fisicamente, Correia fa della velocità la sua arma migliore, tanto da essere definito Zé Turbo.