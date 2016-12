Coppa d'Africa, la RD del Congo: Bakambu la stella, Botaka il talento

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Repubblica Democratica del Congo è una delle nazionali in ascesa del panorama africano. Parla il terzo posto nella Coppa d'Africa 2015 e lo dimostrano i numerosi giocatori che militano nei massimi campionati europei. Fiore all'occhiello e orgoglio nazionale non è tanto un giocatore, quanto il commissario tecnico: Florent Ibengé. Nato a Leopoldville, congolese doc, è l'eccezione a una regola che da decenni vede le nazionali africane guidate da tecnici stranieri. Il 4-3-3 è il suo modulo di partenza che può cambiare in 4-2-3-1. Inseriti in un girone tutt'altro che facile (Costa d'Avorio, Marocco e Togo), i leopardi sono pronti a sgambettare le favorite.

LA STELLA: sarebbe stata Yannick Bolasie, ma l'infortunio subito nel corso di Everton-Manchester United dello scorso 4 dicembre lo terrà fuori dalla Coppa d'Africa. "portabandiera" della nazionale che diventa Cedric Bakambu, centravanti che si sta facendo valere al Villarreal e che nell'Europa League della scorsa edizione per un solo gol non è diventato capocannoniere del torneo. Altri elementi di spicco sono Mbokani, ora all'Hull, e il difensore Marcel Tisserand, di formazione calcistica francese e ora in Bundesliga all'Ingolstadt.

IL TALENTO: attenzione a Jordan Botaka, attaccante classe 1993 del Charlton. Cresciuto calcisticamente in Olanda (ha pure 3 presenze all'attivo con l'Under 19 oranje) prova a farsi spazio in Inghilterra. Ala destra, nelle ultime settimane si sta ritagliando il suo spazio nel club. La Coppa d'Africa è l'occasione per farsi conoscere al grande pubblico.