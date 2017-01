Crotone, accordo con Maxi Lopez: manca l'ok del Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tramontata la pista Budimir, il Crotone vuole prendere Maxi Lopez per rinforzare l'attacco. C'è già l'accordo con il giocatore, che dopo averci pensato ha dato il suo ok per andare fino a giugno. Spetta adesso al Torino decidere, ma al momento i granata non hanno dato il benestare alla trattativa perché non hanno un'alternativa e Maxi ha fatto bene in allenamento. Da capire se nelle prossime cambieranno idea, come svelato da Sky Sport.