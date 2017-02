Crotone, Nicola: "Il pareggio era il risultato più giusto"

© foto di Federico De Luca

Davide Nicola, tecnico del Crotone ha analizzato presso la sala stampa dello Stadio Renzo Barbera, la sconfitta subita contro il Palermo, ecco quanto raccolto da TuttoPalermo.net: ​"E' stata una partita spezzettata, fosse il pareggio poteva essere il risultato più giusto. Noi abbiamo provato a creare azioni pericolose. Era una partita importante, però noi dobbiamo continuare a crederci anche se sappiamo che è difficile. Ovviamente si deve sbagliare il meno possibile. Noi volevamo ridurre ancora il distacco, ma non ci siamo riusciti. Rsipetto alle precedenti partite forse abbiamo messo in campo un'aggressività che non è stata sempre giusta, cosa che ha portato al goal del Palermo".