Crotone, Nicola: "La salvezza è un sogno. Atteggiamento giusto con la Juve"

Risultato finale: CROTONE-JUVENTUS 0-2

Intervistato da SkySport al termine della sconfitta interna contro la Juventus, il tecnico del Crotone Davide Nicola ha spiegato: "La forza dei bianconeri non la scopriamo certamente oggi. A noi è mancato qualcosa in fase di ripartenza, ma abbiamo fatto la gara che avremmo dovuto fare. Abbiamo resistito per quanto possibile, accettiamo il risultato. Sappiamo che di fronte c'era la Juventus".

Chiosa sulla prossima gara contro la Roma: "Siamo in un periodo duro, i giallorossi sono forti quasi quanto la Juventus. Dobbiamo ripartire cercando di fare punti, nonostante il livello differente dei valori in campo. Speranze salvezza? Non dobbiamo guardare il calendario. La salvezza è un sogno, tutte le squadre dovrebbero pensarla in questo modo".