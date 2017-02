Crotone, Nicola scherza: "Se la Juve non si presentasse, sarebbe meglio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Crotone, Davide Nicola, ha parlato a Sky Sport in vista della gara di questa sera contro la Juventus: "Se la Juventus non si presentasse non sarebbe male. A parte gli scherzi, noi dovremo fare tutto al nostro massimo per competere contro una squara fenomenale, spero di trovare tutte le risorse necessarie. Faccio un appello ai tifosi del Crotone, insieme al nostro pubblico proveremo a vincere. Loro sono fenomeni, noi dovremo essere fenomeni a fare tutte le cose al meglio".