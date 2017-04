Crotone, Nicola: "Torino signora squadra, non meritavano di segnare"

© foto di Federico Gaetano

"La capacità nostra è stata quella di non sbagliare mai, di capire che possiamo fare sempre male agli altri. Non siamo purtroppo riusciti a farlo con continuità ma siamo stati lì, con coraggio e dedizione, contro una signora squadra come il Torino nell'unica occasione dove non meritava di segnare". Queste le parole di Davide Nicola, tecnico del Crotone, a Sky Sport 24 dopo l'1-1 contro il Torino.