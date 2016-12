Crotone, non solo Biabiany in casa Inter: piace anche Gnoukouri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Jonathan Biabiany, di cui vi abbiamo già parlato, tra gli obiettivi del Crotone nella rosa dell'Inter: secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, i pitagorici sarebbero intenzionati a prelevare in prestito anche Assane Gnoukouri, centrocampista classe '96 che negli ultimi tempi non ha trovato grande spazio nelle fila nerazzurre.