Crotone, Simy in partenza: sondaggi anche dalla Cina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dovrebbe concludersi dopo pochi mesi l’avventura di Simy a Crotone. Per il 24enne attaccante nigeriano, che in Calabria non si è ambientato ed al quale Davide Nicola ha concesso appena 318 minuti in Serie A nella prima metà della stagione, sono arrivate offerte da diversi club europei e nelle ultime ore si sono registrati anche sondaggi dalla Cina. Simy e il Crotone, svela Alfredopedulla.com, sono ai titoli di coda.