Crotone, Simy: "Molto contento del gol, nulla è compromesso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simy, autore del gol decisivo nel pareggio contro il Torino, è stato intervistato dalla tv ufficiale del Crotone. "Sono molto contento, è stato un goal molto importante sia per me che per la squadra. Sono fiducioso che il pareggio ottenuto a Torino ci consentirà di andare avanti con ancora maggiore fiducia. Mancano 6 partite alla fine, siamo molto concentrati giorno dopo giorno, pensiamo gara per gara. Sono convinto che avremo la possibilità di vincere altre partite per raggiungere l'Empoli, nulla è compromesso. Siamo in un buon periodo di forma, il prossimo avversario è la Sampdoria, una squadra molto forte, come sempre faremo di tutto per cercare di portare a casa punti preziosi per la salvezza".