Crotone, spesa in casa Inter: chiesti Yao, Gnoukouri e Biabiany

© foto di Federico De Luca

Il Crotone prova a fare la spesa in casa Inter in cerca di pedine utili per centrare una difficile salvezza. Chiesto in prestito il difensore Yao, oltre ai centrocampisti Gnoukouri e Biabiany (per lui c’è anche il Bologna e l’ipotesi Cina). In mediana piace Faragò (Novara), per l’attacco invece il sogno resta il ritorno di Budimir (Sampdoria). Lo riporta La Gazzetta dello Sport.