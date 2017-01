Crotone, Ursino: "Contatti con la Lazio per Djordjevic, ma andrà all'estero"

© foto di Federico De Luca

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it s'è così espresso sul possibile approdo in Calabria di Filip Djordjevic, attaccante in uscita dalla Lazio: "Sì, ci sono stati dei contatti. Però non ho trovato la volontà da parte del giocatore che vuole andare altrove. È un calciatore importante che secondo me andrà all'estero. Abbiamo provato ad intavolare una trattativa ma al momento non ci sono spiragli".