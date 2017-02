Crotone, Vrenna: "Contro la Juve vogliamo un punticino. Volevo Kean"

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Raffaele Vrenna, presidente del Crotone, parla a Tuttosport in vista della sfida di domani contro la Juventus: "Cercheremo di lottare per non perdere. Se pensiamo al colpaccio? Nulla è impossibile, quest'anno la Juve ha perso anche a Genova. Ovvio che se guardiamo le qualità in campo... Però confido nella nostra voglia di confrontarsi con dei fuoriclasse e di fare bella figura. Ma niente soldi in caso di vittoria. Puntiamo a un punticino sperando di poter agganciare il quart'ultimo posto. La Juve è fortissima, sono sicuro che lotterà per la Champions. Lo Scudetto lo possono perdere solo loro. Salvezza? Dobbiamo crederci. L’anno scorso la Juve ha cercato Ferrari, a gennaio ho chiesto Kean a Marotta ma è stato irremovibile".