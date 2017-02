Crotone, Vrenna: "Juve corazzata, ma i miei devono tirare fuori gli attributi"

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

A poche ore da Crotone-Juventus, la redazione di Tuttojuve.com ha scambiato qualche battuta con il presidente del club calabrese, Raffaele Vrenna.

Presidente, quali sono i vostri auspici per la gara di oggi pomeriggio?

"In questo momento noi dobbiamo riscattare la prova contro il Palermo, di certo la partita contro la Juve non è quella ideale per fare questo. Però mi aspetto una grande prova di carattere e di determinazione. Chiaro che giochiamo contro una corazzata"

Cosa rimprovera ai suoi per la sconfitta di Palermo?

"Che hanno giocato sotto tono, non era quella la partita che dovevamo sbagliare. Dovevamo tirare fuori gli attributi".

Crede ancora nella salvezza?

"Non bisogna mai mollare".

Chi toglierebbe alla Juve?

"Alla Juve toglierei senza dubbio Dybala, un giocatore che pur essendo ancora giovane è già un campione".

Ferrari è stato accostato alla Juve. Si aspetta di più da lui?

"Sia lui che gli altri devono fare bene e tirare fuori gli attributi, sono sotto un riflettore importante".