Crotone, Vrenna: "Juventus? Daremo il 100%. Promessa in caso di tre punti"

Intervenendo a Radio Kiss, il presidente del Crotone Raffaele Vrenna ha parlato della sfida di domani sera contro la Juventus: "Faremo il nostro dovere, come abbiamo sempre fatto contro le big. Se dovessimo vincere non toccherei la pasta fino a giugno, questo è il mio 'fioretto'. Il miglior calcio d'Italia? Dico Napoli, inoltre 'in bocca al lupo' a loro per la sfida contro il Real Madrid. Per quanto riguarda lo Scudetto, dico Juventus e poi Roma e lo stesso Napoli. Cercheremo di rendere felici i tifosi partenopei domani".