Da Pyongyang a Cagliari: Han capofila della nouvelle vague nordcoreana

© foto di Richard Sellers/Sportsphoto

In origine fu Pak Doo-Ik, il dentista - che poi tale non era – carnefice dell'Italia ai Mondiali del 1966 in Inghilterra, poi venne la volta di Jong Tae-Se, il Rooney del Popolo che emozionò gli spettatori del Mondiale in Sud Africa nel 2010 con le sue lacrime durante l'inno nazionale, ma che poi non lasciò grandi ricordi in Europa con le maglie di Bochum e Colonia. Ora è il turno di Han Kwang-Song che in un sol colpo è riuscito ad arrivare dove nessuno dei suoi connazionali più famosi è riuscito ad arrivare: la Serie A. Prima l'esordio con la maglia del Cagliari, poi il primo gol – storico per il Paese asiatico – in Italia che proiettano l'attaccante classe '98 fra i possibili campioni del domani.

Han è il prodotto più brillante di un forte investimento fatto dal governo nordcoreano sullo sport e in particolare sul calcio per imporsi a livello globale. Un investimento che finora ha portato frutti a livello internazionale sopratutto nel calcio femminile – la Corea del Nord è stata la prima nazionale a vincere due volte il titolo di campione del Mondo Under 17 e detiene anche il titolo Under 20 -, e che ora sta provando a far altrettanto a livello maschile. Fresco di rinnovo fino al 2022 con il Cagliari Han difficilmente cambierà casacca nella prossima estate quando il club sardo potrebbe puntare forte su di lui visto l'ottimo impatto con la Serie A e le buone cose mostrate in Primavera. Il nordcoreano punta a imporsi in Italia, diventare un modello e il capofila di una nuova generazione di nordcoreani pronti a conquistare il mondo e magari trascinare la Nazionale ai quarti di una rassegna iridata come nel 1966.