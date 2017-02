Da Viviano a Puggioni e ritorno: la Samp è in buone mani

© foto di ALBERTO LINGRIA/PHOTOVIEWS

Cambiano gli interpreti ma il risultato è sempre lo stesso. La Sampdoria può contare su due ottimi portieri. Il ritorno di Emiliano Viviano fra i pali blucerchiati è stato in grande stile. Sul successo di domenica scorsa a San Siro c'è senza dubbio anche la firma dell'estremo difensore fiorentino, bravo a sbarrare la via del gol ai giocatori del Milan. Nella prima frazione di gara è stato decisivo sulle due conclusioni di Bertolacci dalla distanza e su quella ravvicinata di Suso, mentre nella seconda frazione di gara, correva l'87° minuto, ha compiuto un miracolo sul tiro da pochi passi di Lapadula. Sono trascorsi circa tre mesi e mezzo dopo il suo infortunio in quel di Pescara, dove tra l'altro ha parato un calcio di rigore a Caprari. Il referto medico recitava “infrazione dello scafoide” della mano sinistra e per questo tipo di infortunio si sapeva i tempi di recupero sarebbero stati molto lunghi.

La società ligure però aveva in casa un degno sostituto. Con le sue prestazioni Christian Puggioni non ha fatto rimpiangere il numero 2 - numero atipico per chi svolge quel ruolo - blucerchiato. Il debutto dal primo minuto poteva far tremare le gambe a chiunque, figuriamoci a chi come Puggioni, è genovese e sampdoriano: il derby della Lanterna. Cuore caldo e sangue freddo per il portiere che in due occasioni ha saputo negare la gioia del gol a Burdisso e Ninkovic contribuendo e non poco al successo contro i cugini genoani. Nelle gare successive sono proseguite prestazioni ben al di sopra della sufficienza per lui. A Firenze, per esempio, ha salvato su Gonzalo Rodriguez e su Astori mentre nella sfortunata trasferta di Napoli aveva tenuto in piedi la baracca fino all'ultimo minuto di recupero, ma nulla ha potuto sul tap in ravvicinato di Tonelli. Nella sfida interna contro l'Empoli, è stato decisivo quando ha neutralizzato il tiro dal dischetto di Mchedlidze permettendo alla squadra ligure di portare a casa un punto. Il tecnico Marco Giampaolo è stato molto chiaro nello stabilire le gerarchie: Viviano è e resta il titolare, ma in panchina c'è un portiere di nome Puggioni che ha saputo rispondere presente con professionalità e passione quando è stato chiamato in causa. Non c'è alcun dubbio: la Sampdoria è in ottime mani.