Da #WengerOut all'ennesima conferma, l'Arsenal sceglie di non cambiare

Tanto tuonò che alla fine non piovve. Dopo una stagione ricca di polemiche, contestazioni, voci che si sono rincorse fino a sparire del tutto, alla fine Arsene Wenger sembra destinato a restare ancora sulla panchina dell’Arsenal. Con buona pace dei tifosi che da tempo chiedono alla dirigenza un cambio in panchina. Wenger siede sulla panchina dei Gunners da ormai più di 20 anni e a meno di clamorose sorprese continuate a farlo. Sebbene l’ultimo decennio sia stato avaro di vittorie, infatti, la società sembra aver deciso di dare fiducia all’attuale allenatore, confermandolo fino al 2019.

D’altra parte è difficile etichettare come totalmente negativo il lavoro dell’allenatore francese. Il suo Arsenal è ormai una presenza fissa in Europa e dal suo arrivo ha conquistato un numero importantissimo di fan stranieri. Il problema è probabilmente più ampio: i Gunners non sono riusciti a tenere il passo degli altri club, aiutati dagli investitori russi, arabi, thailandesi ecc. Non è un caso, infatti, che sia la seconda decade della sua gestione quella più povera di trofei rispetto alla prima.

Il suo calcio continua a divertire, anche se i tifosi preferirebbero ovviamente vincere. Ma mandare via Wenger adesso avrebbe senso solo nell’ottica di una rivoluzione più ampia, che forse il club non si sente pronto a sostenere. Per questo motivo, avanti col francese. Con buona pace dei tifosi, che dovranno trovare un modo per far pace con il loro allenatore. Che comunque non è esente da errori, su tutti quello di non aver costruito negli ultimi dieci anni una difesa davvero degna di questo nome.