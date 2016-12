Dal campo alla panchina: il Genoa è lo specchio di Ivan Juric

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal campo alla panchina, Ivan Juric è sempre lo stesso. Grande maestro di calcio, spirito da combattente e nessun pelo sulla lingua. Dopo aver trascinato il Crotone a una storica promozione in Serie A, per il tecnico croato in estate è arrivata la panchina del Genoa. Non una squadra qualunque, ma proprio quella rappresentata con grinta, cuore e muscoli per ben quattro anni (dal 2006 al 2010). Dodicesimo in classifica a quota 23 punti, il Grifone di Juric finora si è mostrato l'esatto specchio del suo allenatore. Avversario temibile per tutti, soprattutto tra le mura del "Ferraris" (si ricordi la vittoria per 3-1 contro la Juventus), se riuscirà a evitare qualche calo di concentrazione di troppo e avrà un pizzico di fortuna in più, nella seconda parte della stagione potrà sicuramente continuare a stupire. Con un Pavoletti in meno, ma un Simeone sempre più maturo (già sette reti e due assist in 17 presenze).