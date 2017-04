Dal Crotone al Sassuolo, passando per l'Italia. Ferrari ingrana la marcia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Marco Ferrari ha tutto per poter diventare un giocatore importante. Lo ha dimostrato, e lo sta dimostrando in questa stagione, a Crotone, nonostante la squadra di Nicola navighi a vista in attesa della matematica certezza della retrocessione (probabile) o della salvezza (difficilissima). Sempre tra i più positivi, non è un caso infatti che il difensore classe 1992 sia stato convocato da Giampiero Ventura con l'Italia, in occasione del terzo raduno stagionale per il calciatori emergenti a Coverciano.

Acquistato interamente dal Crotone nell'estate del 2015 a seguito del fallimento del Parma, Ferrari è stato tra i protagonisti della promozione del calabresi in serie A chiudendo la stagione con 41 presenze ed una rete in campionato. Un bottino che – di fatto – gli è valso l'acquisto da parte del Sassuolo, proprietario dallo scorso agosto del cartellino. Una destinazione che al 99% (citando le parole del suo stesso agente) lo vedrà protagonista al termine di questa stagione. Per un ulteriore step di crescita di un giocatore probabilmente destinato a ben più ampie platee...