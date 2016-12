Dalle difficoltà iniziali alla striscia vincente, Conte conquista la Premier

La Premier League sta imparando a conoscere Antonio Conte. E se ne sta lentamente, ma non troppo, innamorando. Il suo Chelsea, capolista nel campionato inglese, appare sempre più una macchina perfetta, costruita a immagine e somiglianza del suo allenatore. 43 punti in 17 giornate, frutto di 14 vittorie, un pareggio e due sole sconfitte, 35 gol segnati ma soprattutto solo 11 subiti. Tante le gare vinte per 1-0, in puro stile italiano.

Eppure all’inizio della stagione c’era già chi parlava di delusione e di possibile esonero, ben quotato anche di bookmakers. Le difficoltà in avvio di campionato, però, potevano essere tranquillamente messe in preventivo. Conte non aveva potuto condurre nel modo migliore la campagna acquisti e la preparazione atletica, visto che era impegnato agli Europei alla guida dell’Italia. È stato necessario un po’ di tempo e alla fine i risultati sono venuti fuori.

Il Chelsea in questo momento può vantare un margine di 6 punti sulla sua diretta inseguitrice, in questo momento il Liverpool, 7 sul Manchester City e addirittura 13 sul Manchester United, con le ultime due che in origine dovevano essere le contendenti per il titolo. i Red Devils sembrano ormai tagliati fuori, mentre solo la matematica separa i Blues dal titolo di campione d’inverno. Che molto spesso si rivela preludio alla vittoria finale.