Dasvidania Luiz Adriano. E il Milan risparmia e reinveste

Con Carlos Bacca tolto dal mercato da Adriano Galliani la speranza di trovare qualche denaro da reinvestire sul mercato è affidata alla cessione di Luiz Adriano. Cessione che sembrava avvenuta già a gennaio dello scorso anno col brasiliano che era volato in Cina e si era fatto fotografare con la sciarpa dello Jiangsu Suning. Da Mihajlovic a Montella (col breve interregno Brocchi) la sostanza non è cambiata: il brasiliano non rientra nei piani e nel 4-3-3 dell'Aeroplanino l'ex asso dello Shakhtar è la terza scelta come prima punta. Proprio il suo passato in Ucraina gli ha aperto le porte del mercato dell'Europa orientale. Lo Spartak Mosca è in testa alla classifica e cerca di rinforzarsi per riportare un titolo che manca dal 2001. Il problema del clima e della lingua non si pone e dall'altra parte il Milan vedrebbe alleggerito il proprio monte ingaggi. Per reinvestire a sua volta sul mercato. Perché se è vero che fin qui è stato fatto un grande lavoro la rosa a disposizione al netto dei flop di Sosa e Mati Fernandez non offre garanzie per chiudere il campionato nelle posizioni che contano.