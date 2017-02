De Boer e il nuovo tecnico del Barcellona: ma non è lui

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Frankie de Boer ha avuto qualche problema di troppo in Italia. Calcio forse troppo innovativo, poco tempo per riuscire a trovare la quadratura. Sicuramente le ambizioni di Suning hanno fatto il resto, perché seduto su una sorta di pentola a pressione, su uno scranno davvero troppo caldo per un "forestiero". L'Inter a sprazzi ha mostrato un ottimo calcio, ma non serviva un grandissimo allenatore per arrivare intorno al terzo posto. L'arrivo di Pioli ha fatto il resto, perché se è vero che il tecnico ex Lazio ha comunque molta più esperienza in Italia, dall'altra si può eccepire come non sia uno dei top in Europa.

Così de Boer può sì recriminare, ma qualche errore lo ha pur fatto. E nella sua intervista di ieri, l'agente del tecnico olandese ha già dato il nome del nuovo tecnico del Barcellona. Trattasi di Koeman, uno dei mostri sacri del club catalano, come del resto lo era anche lo stesso de Boer. Forse c'è anche un motivo, con l'idea che l'attuale allenatore dell'Everton sia comunque migliore per un progetto a lungo raggio. Senza dimenticare che Luis Enrique, anni fa, fu trattato a pesci in faccia dalla Roma.