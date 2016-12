De Laurentiis: “Napoli senza deficit, ha rosa ampia. Sarri regista perfetto”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto a Sky Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del suo tecnico Maurizio Sarri.

Ha sentito Sarri dopo Firenze? Il mister spesso parla dei problemi della squadra. “Secondo me il Napoli non ha nessun deficit, ma una rosa molto ampia che secondo me non è stata tutta scoperta e allenata al punto giusto. Servono verifiche sul campo, Sarri è un grandissimo allenatore ma come tutti i toscani è attento e furbo. Allena la squadra per sé stesso e per la società, ma in generale gli allenatori ancora devono prendere delle sicurezze e capire che non sono creature sostituibili. Ma non è un problema di Sarri, vedo sempre che c’è sempre paura di dover poi essere esonerati, secondo me l’allenatore deve essere una parte forte della società. È un dipendente, la società deve rapportarsi a lui in un contesto di crescita. Ci sono allenatori che vogliono alcuni calciatori, ed altri che lasciano fare”.

Invito per Sarri a osare di più? “No, assolutamente. Noi giochiamo tante gare, di cui anche inutili. Sapete cosa ne penso del calcio moderno. Poi ci sono momenti in cui si è più in forma, e altri meno. Ci sono undici cervelli, coniugare fisico e cervello, più tecnico e altre persone che preparano una gara in modo perfetto, non è semplice e per farlo al 100% servirebbe solo un computer. I giornalisti, in questo caso, non avrebbero cosa scrivere”.

Momento più bello del 2016? “Sono tutti momenti molto belli. Questo è merito di Sarri, il Napoli fa divertire quando gioca perché probabilmente la squadra si diverte. È un metodo che Sarri ha insegnato dalle sue capacità, ha esportato le sue capacità nella squadra. Ma i tifosi, i giornalisti, Sarri stesso, ma nemmeno io posso lamentarmi se a volte ci sono momenti di distrazione. A volte vedo delle gare in cui mi addormento, non sono ovviamente le nostre. Con noi non ci si stanca mai. Fiorentina-Napoli è stata una bella gara, anche i cronisti di Sky l’hanno detto. Se il gioco deve essere anche intrattenimento e spettacolo, ho sposato il regista giusto. Sarri l’ho voluto fortemente, è stata la scelta giusta”.

Cosa non rifarebbe nel 2016? "Non guardo mai al passato, è importante. È la storia, ma può servire per verificare bilanci ed errori marginali. Se fossero stati commessi strafalcioni, uno già sarebbe intervenuto”.