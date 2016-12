De Laurentiis: “Non venderò il Napoli. Milan? Mi piace qualche rossonero”

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto a Sky Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche della Supercoppa Italiana di ieri, svelando anche di aver messo nel suo mirino qualche calciatore del Milan.

Juventus irraggiungibile come dice Sarri? “A Doha vincemmo, come il Milan ha fatto ieri. Due anni fa il risultato fu di 2-2, quindi più spettacolare rispetto a ieri. Anche se ieri mi sono divertito, devo dire che il Milan m’è piaciuto. I calciatori hanno dato il massimo, ce ne sono 2-3 che mi piacciono. Farebbero al caso nostro, non faccio nomi ma li invidio al Milan. Sono ben allenati, il tecnico sta facendo bene. Probabilmente ha ritrovato quel suo tipo di gioco”.

De Laurentiis ha poi detto sul futuro del club azzurro: “Non venderò mai il Napoli, se non quando sarò stanco del mondo del calcio. Io sono giovane nel calcio, sono come un 25enne. Questo mondo è in espansione, mi interessa tanto”.