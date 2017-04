De Rossi, rebus prolungamento: importante alla Roma, l'estero può attendere

Daniele De Rossi sì oppure no? Non ci sono ancora totali certezze sulla permanenza alla Roma di Capitan Futuro, anche se le ultime sensazioni sembrano positive. Senza dimenticare il buon senso, che i tifosi giallorossi sperano sia ben presente nell'organigramma societario, chiamato ora ad accontentare un giocatore che ha scritto la storia di questo club.

Mister Luciano Spalletti si è espresso nelle scorse ore in modo assolutamente chiaro in merito alla questione, spiegando che - dipendesse da lui - il nazionale italiano resterebbe sicuramente. Manca però ancora l'intesa tra le parti, con l'entourage del classe '83 che punta a un rinnovo biennale, mentre a Trigoria non sembrano disposti ad andare oltre un annuale. Almeno per il momento. Si tratta.

Sensazioni? Come detto, positive. Tecnicamente e qualitativamente parlando, il numero 16 si sta rivelando elemento ancora importantissimo nello scacchiere della squadra (anche in Nazionale) pertanto i discorsi tecnici e sentimentali potrebbero (dovrebbero) portare al lieto fine: Major League Soccer e Chinese Super League possono attendere. Il presente e il futuro di DDR deve essere ancora nella Capitale.