Debuchy: "In estate cercato dalla Fiorentina. Futuro? Vedremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mathieu Debuchy, difensore dell’Arsenal, ha parlato a L’Equipe a proposito del suo futuro: "Continuo a lavorare, purtroppo mi aspettavo che le cose andassero diversamente ma il calcio è questo. L’allenatore, quando stavo bene, ha deciso di non farmi giocare ma non mi sorprendo perché conosco il mio lavoro. Espanyol e Fiorentina? Sì, durante la scorsa finestra di mercato ci sono state delle opportunità però l’Arsenal ha deciso di trattenermi. Non ho avuto modo di rilanciarmi ma ho lavorato bene e lo sto facendo ancora, in futuro vedremo cosa succederà". Il giocatore, con contratto in scadenza nel 2019, sta recuperando da un infortunio alla coscia.