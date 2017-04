Delneri: "Il rimpianto è di essere finito alla Juve nel momento sbagliato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luigi Delneri, in una lunga intervista a Tuttosport, ha parlato anche del suo futuro in seno all'Udinese. "Per ora si chiama Napoli. Vorrei un organico con doppi ruoli, ben coperti e funzionali al progetto di gioco che ho in testa. Abbiamo ancora due mesi di tempo per ulteriori verifiche e per capire dove intervenire. Rimpianti? Essere andato in club importanti nei momenti sbagliati. Al Porto cambiarono 5 allenatori in poco tempo, la Roma era in fase di ristrutturazione e la Juve... Stavano ricostruendo, a gennaio eravamo terzi in classifica e poi ci furono parecchi infortuni. Ho ancora ottimi rapporti con la dirigenza bianconera".