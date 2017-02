Delort confessa: "Sono stato tentato dalla Fiorentina"

© foto di Federico De Luca 2017

La Fiorentina ha tentato nell'ultima finestra di mercato il colpo Delort. Ad affermarlo lo stesso giocatore ai microfoni di RMC. L'attaccante francese è da poco tornato in patria dopo una breve esperienza in Messico, al Tigres: "Inizialmente ho avuto delle proposte da un club italiano molto buono. C'era la Fiorentina che era interessata, sono tornati a farsi vivi ma non se ne è poi fatto nulla. Ho poi pensato che la soluzione migliore fosse quella di tornare in Francia, anche perché non mi sentivo più pronto a ripartire dall'estero". Andy Delort, 25 anni, è ora un giocatore del Tolosa.