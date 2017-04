Destro flop. Storia di un attaccante 'condannato' a restare per rilanciarsi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doveva essere la stagione della sua consacrazione. Senza problemi fisici, senza una concorrenza all'altezza, Mattia Destro in questo campionato avrebbe dovuto vestire i panni del trascinatore di un Bologna giovane che è partito forte, ma ha ben presto disatteso le aspettative settembrine.

Avrebbe dovuto, appunto. Perché la cronaca ha raccontato tutt'altro. Una media realizzativa troppo bassa se paragonata ai minuti giocati e l'amara conclusione che questo Destro - il colpo più costoso della gestione Saputo - non è il calciatore che tutte le big italiane hanno provato ad accaparrarsi dopo l'exploit di Siena.

A 26 anni, senza alcuna possibilità in breve tempo di rientrare nel nuovo ciclo della Nazionale di Ventura, il centravanti di Ascoli Piceno sembra calciatore svogliato e demotivato. La brutta copia di un bomber che nelle sue avventure precedenti aveva lasciato intravedere ben altro potenziale.

In un Bologna che ha uno dei peggiori attacchi della Serie A Destro non è nemmeno il migliore marcatore, secondo a Dzemaili e con sole sei reti realizzate.

Ieri per la sfida contro il Palermo Donadoni l'ha tenuto in panchina per tutti i 90 minuti. Un problema per il Bologna, in campo ma anche in chiave calciomercato. Perché Destro ha un contratto fino al 2020 da poco meno di due milioni di euro netti a stagione ed è stato pagato circa dieci milioni di euro. Cifre che magari corrispondevano al suo valore di mercato un paio di anni fa, ma non adesso. Per questo motivo Destro, ad oggi, è 'condannato' a rilanciarsi al Bologna. Anche se in futuro vorrà sbarcare verso altri lidi.