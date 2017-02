Deulofeu: “Futuro? Penso al presente e guardo solo al Milan”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gerard Deulofeu ha già conquistato il popolo rossonero. E lo ha fatto a modo suo, a suon di dribbling e giocate da urlo. Lo spagnolo, assoluto protagonista nella vittoria del Milan contro il Bologna, è tornato sul rocambolesco match del Dall’Ara: "È stata una gara incredibile - ha dichiarato ai microfoni di Premium Sport -, una notte magica per il Milan. L’obiettivo erano i tre punti e alla fine lo abbiamo centrato. Abbiamo corso come se avessimo fatto tre partite, ma ora è passata: stiamo già pensando al prossimo match con la Lazio, che è altrettanto importante". Inevitabile una domanda sul futuro: "Non ci penso, guardo al presente: penso che se ti sforzi nella quotidianità ottieni risultati in futuro, quindi ora penso solo al Milan".