Deulofeu incanta ma il Milan non lo ha in pugno: gli svantaggi di un prestito

© foto di DANIELE MASCOLO

Uno dei protagonisti della serata del Milan, con la vittoria dei rossoneri al Dall'Ara nonostante la doppia inferiorità numerica, è stato senza dubbio Gerard Deulofeu, autore di una grandissima prestazione e dell'assist vincente per il gol di Bacca. Arrivato a Milano a poco più di una settimana dal termine del mercato, lo spagnolo si è subito inserito all'interno degli schemi di Vincenzo Montella, senza avere bisogno di molto tempo per ambientarsi. Nessuno si sarebbe aspettato un impatto del genere, soprattutto viste le difficoltà incontrate con la maglia dell'Everton nella prima parte della stagione, ma il suo riscatto rischia di essere un'arma a doppio taglio per il Milan, visto che la formula del prestito con la quale è arrivato in rossonero non prevede alcun diritto di riscatto. Se le cose dovessero continuare così però, e soprattutto se il closing del Milan dovesse concretizzarsi a marzo, le due società potrebbero comunque mettersi a d'accordo, magari puntato sulla volontà del calciatore, che se dovesse imporsi a Milano potrebbe chiedere la cessione a titolo definitivo durante la prossima estate.