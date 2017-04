Deulofeu-Napoli, Parisi: “Ideale per Sarri, il Barça deciderà se riscattarlo”

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Fabio Parisi, intermediario nella trattativa che ha portato Gerard Deulofeu al Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell'asso spagnolo e delle voci che lo hanno accostato al Napoli per la prossima stagione. "Il Barcellona deciderà di esercitare il diritto di recompra soltanto se sarà convinto di tenerlo in rosa. Credo che lo valuteranno nei prossimi mesi e poi decideranno. Il Napoli sulle corsie non è messo male, anche se ha perso Mertens perché ormai è una punta. Gerard starebbe benissimo nel 4-3-3 di Sarri, da esterno ma non da centravanti. Sono un po' scettico sulla cosa. Bisogna sperare che il Barcellona non eserciti il suo diritto, perché trattare con l'Everton sarebbe più semplice", le parole di Parisi riportate da Tuttonapoli.net.