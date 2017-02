Di Campli dà il via al countdown: l'Italia nel futuro di Verratti

© foto di Federico De Luca

"Non ha prezzo e non è ancora in vendita. Non c'è dubbio che tornerà in Italia per giocare in Serie A, ma non possiamo dire quando accadrà". Con queste parole, Donato Di Campli, agente del regista italiano Marco Verratti, ha aperto ancora una volta al ritorno in patria del suo assistito, cardine nella nuova Nazionale di Ventura. Il rapporto con i parigini, nonostante i frequentissimi rinnovi contrattuali, non sembra più quello di un tempo, specie dopo il cambio di tecnico della scorsa estate.

Ma chi in Italia potrebbe davvero permettersi l'acquisto del 24enne centrocampista pescarese? Prima del 2021, data in cui scadrebbe il suo contratto coi parigini, non molte squadre. L'Inter, con i fondi praticamente illimitati di Suning, probabilmente la Juventus, dissanguando le casse in un'operazione simil-Higuain. Forse, potrebbe essere un obiettivo realizzabile anche per il Milan post-closing, ma qui si entra nel campo delle ipotesi condizionate. Sempre ammesso, che il PSG decida un prezzo.