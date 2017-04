Di Francesco jr, ci pensa anche l'Inter. Il Bologna studia il da farsi

© foto di Federico Gaetano

Un talento che ha fatto vedere anche quest'anno alcuni aspetti della sue qualità, dalla tecnica alla velocità. Federico di Francesco, esterno d'attacco classe '94, al Bologna si è messo in evidenza - sia pure in una stagione non esaltante per gli emiliani - trovando discreto spazio e riuscendo anche a segnare qualche gol pesante, vedi quello nella vittoria contro il Cagliari. Dribbling e capacità d'inserimento sono altre sue caratteristiche peculiari, un po' come suo padre Eusebio.

Approdato l'estate scorsa al Bologna dopo una buona annata con il Lanciano, ha un contratto fino al 20121 con i felsinei: il club di Saputo dovrà adesso stabilire se costruire intorno a lui la squadra del futuro o se invece cedere alle lusinghe di qualche big pronta a farsi avanti e ad offrire cifre allettanti. In particolare potrebbe esserci un tentativo dell'Inter, sia nell'ottica della italianizzazione della rosa, sia per la ricerca di un giocatore offensivo che completi il reparto avanzato. Di Francesco può giocare oltre che da esterno anche in posizione di trequartista e o di seconda punta. La duttilità è un altro punto a suo favore se si aggiunge come 'ala' può essere impiegato sia a destra che a sinistra.