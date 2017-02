Dieci gol in più della Juve senza Higuain e Milik: la vera vittoria di Sarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fosse il calcio uno sport come i tuffi o la ginnastica artistica, basato sui voti o il buon gusto dei giudici, il Napoli sarebbe ai vertici in Italia e in Europa. Questa squadra si diverte e fa divertire, fa del gioco a due tocchi il suo diktat e quando ha spazi ha disposizione diventa irrefrenabile per tutti. Pura poesia calcistica.

A Bologna è riuscito ad andare a segno con due soli passaggi o a liberare al tiro Diawara dopo tre triangolazioni degne della migliore NBA. Giocate da strabuzzarsi gli occhi che si sono perse nel mare magnum di un gioco offensivo che - complice un Bologna che non poteva difendere peggio - ha prodotto tantissime occasioni da rete.

A capo di questa squadra lontano dalla vetta perché a volte (troppo frequentemente se lotti per il titolo) si concede qualche passo falso c'è Maurizio Sarri. Il tecnico campano negli ultimi mesi ha dovuto riscrivere due volte le regole del gioco offensivo partenopeo: prima, a causa della partenza di Higuain, ha dovuto calibrare l'attacco in base alle caratteristiche di Milik. Poi, visto il grave infortunio rimediato dal polacco, ha dovuto adattare Mertens in un ruolo che nei 29 anni precedenti non aveva mai ricoperto: quello di punta centrale.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti. L'ala belga a questo punto della stagione è addirittura il capocannoniere della Serie A. Il Napoli, oltre a una partita, rispetto alla Juventus capolista ha anche realizzato dieci reti in più: 55 contro 45. Complimenti a Sarri: magari non basterà per lo Scudetto, ma il nostro calcio ha bisogno di squadre così.