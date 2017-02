Difensori marcatori. Guidano la classifica Atalanta e Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre volte Masiello, tre volte Caldara, due Conti. Dai difensori dell'Atalanta sono arrivati ben otto gol stagionali, cifra che oggi la Juventus può superare. Perché anche i difensori bianconeri sono ad oggi a quota otto reti totali segnate in Serie A: doppiette per Chiellini e Rugani, a quota uno ci sono Bonucci, Alex Sandro, Dani Alves e Lichtsteiner. Una risorsa importante, per Gasperini e Allegri, anche se chiaramente spiccano le tre marcature a testa dei due centrali della Dea.