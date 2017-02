Dimarco: "Empoli scelta giusta, anche se vorrei giocare di più"

© foto di Federico De Luca

In previsione della prossima gara tra Inter ed Empoli, FcInterNews.it ha intervistato in esclusiva Federico Dimarco, prodotto del settore giovanile nerazzurro oggi in prestito ai toscani.

Come sta andando la stagione?

"La stagione sta andando bene. Magari mi aspettavo di giocare di più, anche perché mi sto allenando bene. Ma lo dico senza polemiche, anche perché sapevo che se fossi andato in B avrei probabilmente giocato tutte le gare. Ho scelto di fare la “gavetta” in questa categoria per vedere come poteva andare".

Col senno di poi, sei contento della scelta che hai fatto?

"Senza dubbio. Ho dovuto farla perché rimanendo all'Inter non avrei trovato sicuramente spazio. Certo nel passaggio dalla A alla B ti rendi conto del cambio di ritmo, molto diverso. Lo scorso anno potevo permettermi di sbagliare una volta, nel massimo campionato nemmeno quella".

L'obiettivo è tornare all'ovile?

"Ho letto notizie per cui a gennaio sarei già dovuto tornare all'Inter e ovviamente non è così. Ci metterei la firma per farlo, un giorno. Come tutti i ragazzi che vanno via in prestito. Ma io ora penso a far bene qui, se poi l'Inter mi vorrà di nuovo sarò molto contento, altrimenti continuerò la mia carriera altrove".