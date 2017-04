Dodici mesi dopo, Morata è di nuovo nel centro del mirino

© foto di Insidefoto/Image Sport

Doveva essere la scorsa estate quella della consacrazione definitiva di Alvaro Morata. La recompra del Real Madrid come trampolino per un futuro inglese, o per un trasferimento in grande stile nel cuore di un attacco nel quale essere più protagonista di quanto possa offrire l’ombra della BBC del Bernabeu. Uno scenario che è stato rimandato di dodici mesi, ma dal quale non si potrà certamente prescindere in vista della prossima campagna acquisti e cessioni. Del resto non sono certo i corteggiatori a difettare all’ex attaccante della Juventus, partendo proprio dal Chelsea di Antonio Conte e passando per le due compagini di Manchester e l’Arsenal. Senza dimenticare chi cerca, a ragione, di associarlo al disegno di grande Milan che Fassone e Mirabelli cercheranno di ipotizzare di qui in avanti, avendo a disposizione i fondi promessi. Insomma, il tempo di recitare ruoli secondari sembra decisamente venuto meno, Morata reclama un futuro da protagonista e c’è una fila di club disposte a spendere milioni per accontentarlo.