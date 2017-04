Donnarumma e il futuro: la decisione è tutta nei guanti del portiere

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Gianluigi Donnarumma resta un vero e proprio rebus, scrive oggi Tuttosport che però spiega di come l'ago della bilancia, decisivo, sarà la volontà del ragazzo. Fassone e Mirabelli vogliono trattenerlo ad ogni costo in casa rossonera: contratto in scadenza nel giugno del 2018, i contatti con Mino Raiola, agente del calciatore, sono pronti per prendere il via. La volontà del ragazzo sarà però preponderante e dovrà fare una scelta di cuore prima ed economica poi, per restare in casa Milan in futuro.