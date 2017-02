Dopo Kalinic, il Tianjin ci riprova: 50 milioni pronti per Felipe Anderson

Fonte: SportMediaset.it

Dopo l'assalto fallito per Nikola Kalinic, il Tianjin di Fabio Cannavaro potrebbe riprovarci per un altro big del calcio italiano. La società cinese avrebbe pronti 50 milioni di euro per portare in Oriente Felipe Anderson. Difficilmente però la Lazio lascerà partire il brasiliano, almeno fino al termine della stagione.