Ds Chievo: “Castro? C’è stato un pourparler con la Roma”

© foto di Federico De Luca

“Castro? C’è stato un pourparler con la Roma. Magari può piacere ma non credo sia un giocatore che interessi ai giallorossi”. Queste le parole rilasciate al portale Romanews.eu dal direttore sportivo del Chievo Verona Luca Nember. Il ds ha poi aggiunto: “Io spero che rimanga da noi, non è in vendita ma se qualcuno ce lo chiede vediamo. Siete interessati a qualche giovane della Roma? Ha una Primavera fortissima, stanno facendo un ottimo lavoro: hanno dei giocatori importanti”.