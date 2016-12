Due contro due. Per Gabbiadini è sfida Germania-Inghilterra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono due tedesche e due inglesi le pretendenti per gennaio di Manolo Gabbiadini. Come riporta Il Mattino Schalke04 e Wolfsburg, oltre a Stoke e Southampton si stanno muovendo per l'attaccante del Napoli che potrebbe vedersi accendere una vera e propria asta attorno al suo nome.